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أخبار محلية > إزالة الحواجز الخرسانية حول مواقع أمنية وحكومية في جدة لانقضاء الأسباب
12/02/2020   12:59 م

إزالة الحواجز الخرسانية حول مواقع أمنية وحكومية في جدة لانقضاء الأسباب

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أفادت مصادر بإزالة الحواجز الخرسانية حول وزارات وجهات حكومية وأمنية في محافظة جدة، بناءً على توصية من لجنة مشكلة من مرور وشرطة وأمانة جدة وجهات أخرى.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن من أبرز المواقع التي أُزيلت الحواجز من حولها؛ مبنى وزارة الداخلية ومبنى الخطوط السعودية وأحد المجمعات السكنية.

وأكدت اللجنة المختصة أن أسباب هذه الحواجز انقضت ويتعين إزالتها، لما تسببه من تلوث بصري وتعدٍ على ممتلكات عامة وتضييق الحركة المرورية، وأكدت للمجمعات السكنية والحكومية أنه في حالة عدم الالتزام بإزالة الحواجز ستتدخل أمانة جدة لإزالتها وحساب التكلفة على إدارة المجمع.

إزالة الحواجز الخرسانية حول مواقع أمنية وحكومية في جدة لانقضاء الأسباب

أخبار محلية
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