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أخبار محلية > مسؤول بـ”الصحة”: الاشتباه في إصابة 100 حالة بـ”كورونا الجديد” ونتائج الفحوصات جاءت سلبية
12/02/2020   12:59 م

مسؤول بـ”الصحة”: الاشتباه في إصابة 100 حالة بـ”كورونا الجديد” ونتائج الفحوصات جاءت سلبية

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كشف مساعد المدير العام التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة، الدكتور عماد المحمدي، أنه تم الاشتباه في إصابة أكثر من 100 شخص بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن نتائج الفحوصات المخبرية التي خضعوا لها جاءت سلبية.

وأوضح المحمدي بحسب “الرياض” أن هذه الحالات كانت لعائدين من الصين، إضافةً إلى أشخاص كانت لديهم أعراض سلبية لبقية الفيروسات.

وأشار إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع وفادة الفيروس، والتي شملت تشديد المراقبة الوبائية في المطارات والمنافذ، وتحسين إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات، ورفع الجاهزية في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتخصيص مستشفى في كل منطقة لاستقبال أي حالات مشتبهة.

من جانب آخر، كشف المحمدي عن تسجيل 2494 حالة إصابة بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط، منذ ظهوره، أغلبها في المملكة، تُوفي منهم 800 شخص.

يشار إلى أن إجراء فحص العينات للمشتبهين بإصابتهم بكورونا يتم في المختبر الوطني التابع لوزارة الصحة، خلال مدة لا تتجاوز خمس ساعات.

مسؤول بـ”الصحة”: الاشتباه في إصابة 100 حالة بـ”كورونا الجديد” ونتائج الفحوصات جاءت سلبية

أخبار محلية
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