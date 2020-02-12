عضو شرف النصر: لن يقف أمامنا أي فريق بشرط !

أوضح عضو شرف نادي النصر، أيمن القاضي، أنه كان بالإمكان تحقيق الفوز على السد القطري، مؤكدا أن النصر يستطيع هزيمة أي فريق بشرط عودة الروح.
وكان النصر قد تعادل مع ضيفه السد السد القطري، 2 ـ 2، ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في دوري المجموعات في دور أبطال آسيا.
وعقب نهاية اللقاء، قال القاضي: “الحمدالله على كل حال كان بالامكان افضل مما كان ظهر النصر فقط ببعض فترات في الشوط الثاني والله لو ترجع الروح السد ولا اي فريق يوقف قدامنا لكن نأمل خير”. وفق “أخبار 24”.
هذا وفي إطار مباريات المجموعة ذاتها، حقق سباهان الإيراني الفوز على العين الإماراتي برباعية نظيفة، ليتصدر ترتيب المجموعة، فيما جاء النصر والسد في المركزين الثاني والثالث، والعين في المركز الرابع.