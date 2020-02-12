مدرب الأهلي يعاتب اللاعبين… والسومة جاهز للوحدة

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من الدكتور ياسر بن محمد محروس، والدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي، وطارق بن عبد الله خليفة، أعضاء مجلس الإدارة.
من جهة أخرى، عاتب السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، لاعبيه عقب مباراة الوحدة الإماراتي الآسيوية مباشرة لافتقادهم التركيز في آخر زمن اللقاء الذي كلفهم فقدان النقاط الثلاث كاملة بعد أن نجح المستضيف في تسجيل هدف التعديل في الوقت بدل المهدر من المباراة.
وأشاد مدرب الأهلي في الوقت نفسه بأداء اللاعبين وقتاليتهم للخروج بنتيجة إيجابية في أولى مبارياتهم الآسيوية في المجموعة الأولى رغم ظروف الغيابات الإجبارية لعدد من الأسماء، وقدم شكره على الأداء المقدم في اللقاء، وقال: «ليس لدينا وقت للراحة، وتنتظرنا مواجهات مهمة وحاسمة في الأيام المقبلة، حيث سنخوض ثلاث مباريات مهمة في ظرف أسبوع واحد، منها مباراة آسيوية، ومباراتان ضمن مواجهات الدوري ابتداءً من لقاء الوحدة يوم الجمعة المقبلة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجميعها تحتاج إلى التحضير القوي لها، وعلينا الإعداد الجيد والأمثل لمواصلة الانتصارات والمنافسة على صدارة الترتيب للمسابقة».
وكان فريق الأهلي لكرة القدم قد وصل جدة فجر أمس (الثلاثاء) قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد فراغه من مواجهة الوحدة الإماراتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في أولى مبارياتهم في المجموعة الآسيوية الأولى.
من جانبه، أبدى كريستيان غروس أسفه على خروج فريقه بالتعادل في أولى مبارياته في المجموعة الآسيوية الأولى لدوري الأبطال الآسيوي، وقال خلال حديثه عقب المباراة «أضعنا نقطتين مهمتين في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا… قدمنا أداءً جيداً طوال أحداث المباراة، وهذه المواجهة تعتبر الأولى لعدد من اللاعبين الذين لعبوا لقاءهم الأول في البطولة الآسيوية».
ووعد غروس بتحسين الجوانب الدفاعية، وتعزيز الحضور الذهني للاعبين للحفاظ على النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، مشيراً إلى أن التنافس قوي في المجموعة حتى الآن، خاصة بعد تعادل جميع الفرق في الجولة الأولى، منوهاً «أضعنا فرصة مهمة للغاية في نهاية المباراة، وكنا نستطيع قتل المباراة بتسجيل الهدف الثاني». وفق “الشرق الأوسط”.
وأضاف: «أي فريق يتأثر أداؤه بغياب عمر السومة، وبلايلي، ومهند عسيري، ودجانيني. والسومة دخل مراحل التأهيل النهائية، وسيكون موجوداً مع الفريق حال تمام شفائه من الإصابة، ولا بد أن تمتلك البديل الجاهز في مراكز اللعب كافة، وأداء اليوم كان جيداً، لكنه لم يكن ممتازاً».
من جهة ثانية، نجح اللاعب عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، في تجاوز الاختبارات الطبية التي وضعها له الجهاز الطبي في النادي بعد إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي المكثف الموضوع له من قِبل طبيب الفريق، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، وبالتالي اللحاق بالمباريات ابتداءً من لقاء الوحدة الجمعة المقبل.