البلطان والمدلج يبحثان عن الرئيس

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تلقَّت خطابَين من خالد البلطان، وفهد المدلج، رئيسَي ناديي الشباب والفيصلي، يتضمن طلب اجتماع “غير عادي” لمجلس الإدارة لاختيار رئيس للرابطة بدلًا من مسلي آل معمر، الذي قدَّم استقالته الشهر الماضي.
يأتي ذلك لحسم ملف رئيس الرابطة، الذي شهد نقاشًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
ووفقًا للمادة 18 من لائحة النظام الأساسي للرابطة، لا يحق عقد اجتماع غير عادي إلا في حال طلب الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة ذلك “خطيًّا”، ويتم إيضاح بنود الاجتماع في الطلب المرسل، على أن يُعقد خلال 21 يومًا من تاريخ التسلَّم.
وأوضحت المصادر نفسها، أن عبد العزيز الحميدي، رئيس الرابطة المكلَّف، يشارك البلطان والمدلج رغبتهما في عقد الاجتماع، حيث يحق له الدعوة للاجتماع في أي وقت، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 18 من النظام الأساسي.
وبدأ الحميدي التنسيق لاختيار الوقت المناسب لجميع الأعضاء لعقد الاجتماع غير العادي، ومن المنتظر أن يكون بعد نهاية الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، التي تجرى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وعلى ضوء نتائج الاجتماع سيتم انتخاب الرئيس الجديد، أو تزكيته بعد أن تنطبق عليه مواصفات وشروط الرئيس العشرة التي حددتها لائحة الرابطة.