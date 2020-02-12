“السد يحتج على مواليد النصر”.. هاشتاق يتصدر مواقع التواصل

أثار لقاء النصر مع السد القطري أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرز هاشتاق “السد يحتج على مواليد النصر”، على موقع “تويتر”، وذلك عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق.
وأشار الإعلامي دواس الفراج في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إلى أن سبب ظهور “الهاشتاق” هو مشاركة النصر بـ6 لاعبين أجانب في اللقاء، ما أثار احتجاج السد. وفق “أخبار 24”.
وذكر مغردون على الهاشتاق أن مشاركة لاعب النصر “مختار علي” في المباراة غير قانونية لأنه ليس من مواليد المملكة بل من مواليد الصومال.
#السد_يحتج_على_مواليد_النصر
النصر يشارك ب 6 لاعبين اجانب
والسد يحتج#الدوري_مع_وليد#الديوانية pic.twitter.com/EZFQ6oT1qj
— دواس الفراج (@barzan1386) February 11, 2020