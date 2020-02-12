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اخبار رياضية > باب زجاجي ينقل البليهي إلى غرفة العمليات.. وأشعة لياسر الشهراني
12/02/2020   12:53 م

باب زجاجي ينقل البليهي إلى غرفة العمليات.. وأشعة لياسر الشهراني

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تأكد غياب ثنائي الهلال علي البليهي وياسر الشهراني عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تعرضهما للإصابة.

حيث أعلن نادي الهلال، أن علي البليهي خضع أمس الثلاثاء لعملية جراحية لإخراج قطع زجاجية، إثر تعرضه لسقوط باب زجاجي أصابه بجروح في أماكن متفرقة من جسده، ويتوقع غيابه لمدة أسبوعين عن المشاركة في تدريبات الفريق، ما يعني غيابه عن مباراة الفيحاء الدورية وعن مباراة الهلال الآسيوية الثانية أمام شباب الأهلي دبي.

فيما باتت حظوظ ياسر الشهراني ضعيفة في المشاركة أمام الفيحاء، إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ أثناء مشاركته في مباراة شهر خودرو الإيراني، ومن المقرر أن تجرى له أشعة لتحديد نوع وحجم الإصابة. وفق “أخبار 24”.

باب زجاجي ينقل البليهي إلى غرفة العمليات.. وأشعة لياسر الشهراني

اخبار رياضية
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