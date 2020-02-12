بالفيديو.. المدير المتهم بالتعنت ضد موظف سعودي وتهديده بالفصل يعلق على الواقعة

رد المدير الذي يعمل بفرع إحدى الشركات التجارية الشهيرة في جدة، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ووثقه أحد الموظفين متهماً إياه بالتعنت ضده وتهديده بالفصل إذا لم يوقع على الإنذارات الموجهة له.
وقال المدير ويدعى عبدالمجيد الزهراني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إنه بدأ العمل مع الشركة كبائع، والآن هو يشغل منصب مدير منطقة، مشيراً إلى أنه يتفهم حالة التعاطف التي حدثت مع صاحب الفيديو المتداول، لكنه كان يتمنى من الجميع التأكد من صحة ما نشر.
وأوضح أنه اجتمع مع الموظف الذي صوّر الفيديو لتحفيزه، ووعده الأخير بالالتزام وكان يتحدث معه في كل مرة بنفس الأسلوب الذي ظهر به في الفيديو، مبيناً أنه راجع كاميرات المحل واتضح أن الموظف أغلق المتجر قرابة نصف ساعات الدوام الرسمي.
وأضاف أنه اضطر كمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ووجّه إليه إنذاراً لكنه رفض التوقيع عليه، وكان المحل يومي الجمعة والسبت الماضيين مغلقاً أيضاً في أوقات العمل الرسمي، فاجتمع به مؤخراً وطلب منه التوقيع على الإنذارات وإلا سيوقفه عن العمل ويحوّله لإدارة الموارد البشرية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الموظف جدد رفضه التوقيع، وفوجئ فيما بعد بأنه قام بنشر مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، كاشفاً أنه رفع قضية تشهير ضد كل مَن سبه وقذفه وأساء له ولذويه، مناشداً الجميع عدم التسرع بالتفاعل مع ما ينشر عبر مواقع التواصل قبل التأكد من صحته.
يذكر أن الموظف ادعى في المقطع أنه يعمل في الشركة منذ 7 سنوات ويعول والدته ووالده المتقاعد، متهماً مديره الذي ادعى بأنه أجنبي، بالتعنت ضده وضد الموظفين السعوديين.
وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع، وكشفت نتائج التحقيق أن المدير الذي ظهر في الفيديو هو مواطن سعودي وأن الإنذار وجه للموظف؛ بسبب إغلاقه المحل في أوقات العمل الرسمية.
#مظلوم_شركة_ميد #برنامج_ياهلا #وزارةالعمل #تم pic.twitter.com/bnVoVCIjIm
— Abdulmajeed (@AMD_1818) ١١ فبراير ٢٠٢٠