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اخبار رياضية > هيرفي رينار: لهذا السبب فضلت تدريب الأخضر عن غيره.. وهذه رسالتي لفهد المولد
12/02/2020   8:27 ص

هيرفي رينار: لهذا السبب فضلت تدريب الأخضر عن غيره.. وهذه رسالتي لفهد المولد

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كشف المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، عن السبب الذي جعله يفضّل تدريب المنتخب السعودي رغم تلقيه عروضاً من دول أخرى، موجهاً رسالة للاعب نادي الاتحاد فهد المولد طالبه فيها بالعودة سريعاً إلى الملاعب.

وقال رينار في لقائه ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إنه عندما أتى إلى المملكة كان لديه هدف وهو التأهل لكأس العالم، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه فضّل المجيء إلى السعودية لأنها دولة كبيرة في القدم ولم يأتِ إليها مصادفة، مبيناً أنه وجد فيها أفضل مما تخيل وكان لديه فرصة لأن يقابل رئيساً ممتازاً لاتحاد القدم وهو ياسر المسحل ومسؤولاً يحب الرياضة وهو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ويعتبرها فرصة ممتازة للعمل معهما. وفق “أخبار 24”.

وأشار رينار إلى أن الكرة السعودية بها عدد من اللاعبين الواعدين صغار السن مثل فراس البريكان وعبدالله الحمدان، معبّراً عن سعادته بتأهل المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد طوكيو لأنه أمر إيجابي.

ووجه الفرنسي رسالة إلى فهد المولد، أكد فيها أنه ينتظر عودته ويعتمد عليه كثيراً، وعليه أن يعود للملاعب في أسرع وقت ممكن، لأنه لاعب موهوب ومنتخب بلاده وناديه في حاجة إليه.

 

هيرفي رينار: لهذا السبب فضلت تدريب الأخضر عن غيره.. وهذه رسالتي لفهد المولد

اخبار رياضية
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