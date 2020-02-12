شهدت مباراة نادي جبة والقوارة أول أمس (الإثنين) مشاجرة عنيفة نشبت بين لاعبي الناديين أثناء إقامة المباراة على أرض نادي الجبلين بحائل، ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب، فيما تدخل رجال الأمن لإنقاذ الموقف.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق” إلى أن أحد لاعبي نادي القوارة بعد فوز فريقه تعدى على الفريق المنافس بعبارات مسيئة ورقصات غريبة؛ ما تسبب في الاشتباك بين اللاعبين والجهاز الفني لكلا الفريقين.
وأحالت شرطة المنطقة أطراف الشجار بعد أن تمكنت من السيطرة عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، فيما حرر الحكم محضراً بالواقعة ورفعها للجهات المعنية، ومن المنتظر أن يُصدر اتحاد الكرة عقوبة بحق المخالفين.