بالفيديو.. مالكة مطعم ومقهى بجدة تتهم البلدية بالتسبب في خسارتها 3 ملايين.. و”الأمانة” ترد

اتهمت مواطنة تملك مطعماً ومقهى بمحافظة جدة، البلدية بالتسبب في خسارتها 3 ملايين ريال؛ نتيجة قرار بإغلاق المقهى بعد حصولها على رخصة، فيما ردت أمانة جدة بأن المطعم مخالف لاشتراطات البلدية.
وقالت المواطنة عائشة المعاوي خلال لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها استخرجت رخصة تشغيل لنشاط مطعم ومقهى من مكتب مختص تابع لأمانة جدة، إلا أنه بعد مرور شهر ونصف الشهر من بدء النشاط فوجئت بصدور أمر إغلاق المطعم.
وأضافت المعاوي بأنها حينما استفسرت من رئيس البلدية عن سبب القرار لم يحدد مبرراً واضحاً، فتارة يقول إن السبب شكوى الجيران رغم أن لديها توقيعات منهم بأنهم غير منزعجين، وتارة يقول بأن المشروع افتتح في موقع سكني.
وأشارت إلى أنها خسرت من قرار البلدية نحو 3 ملايين ريال، وحينما لجأت للأمانة أبلغها المسؤول بأن الحل أن تقدم طلباً لتحويل المنطقة من سكنية إلى تجارية ولا تزال معاملتها لدى الأمانة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، بأن المطعم والمقهى مخالف للاشتراطات فهو يقع في فيلا سكنية داخل حي سكني، مبيناً أن المكتب الذي أًصدر الرخصة خالف الاشتراطات المطلوبة وقد تم تغريمه وإغلاقه.
وأضاف البقمي بأن التصريح صدر للمواطنة من المكتب يوم 28 رمضان وهو إجازة رسمية، ولكن بعد 5 أسابيع رفضت البلدية التصريح لمخالفته الاشتراطات، مشيراً إلى أن أي شخص يريد أن يفتتح مشروعاً عليه أولاً أن يطّلع على اشتراطات البلدية وهي متاحة للجميع.
#فيديو
عائشة المعاوي.. صاحبة مقهى بجدة تشكتي ضياع 3 ملايين ريال بسبب قرار من البلدية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Cd3lTo3BoC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١١ فبراير ٢٠٢٠
#فيديو
لماذا أغلقتم مطعم “عائشة” وخسرت عليه 3 ملايين؟
سؤال طرحه @mofareh5 على أ. محمد البقمي @JeddahAmanah المتحدث باسم أمانة جدة..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/skLr70UGPf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١١ فبراير ٢٠٢٠