أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن موجة البرد التي تعيشها المملكة حالياً ستنتهي يوم الخميس وستكون الأخيرة في شدتها، مبيناً أن الحر سيأتي بشكل مفاجئ لكن لن يكون ذلك نهاية الشتاء.
وقال الزعاق في مداخلة لقناة “mbc”، إن المنخفض الجوي بدأ تأثيره على المملكة بدءاً من السبت الماضي على المناطق الشمالية وانتقل بعد ذلك للمناطق الوسطى، مضيفاً أنه يتربع في كل منطقة 3 أيام ويشتد في اليوم الثاني، وسيكون شدته على المناطق الوسطى هذه الليلة حتى صباح اليوم (الأربعاء).
وأضاف أن هذه الموجة ستكون آخر الموجات الآتية من عرين المناطق القطبية وستنكمش غداً (الخميس) وتبدأ بالتزحزح ويسود الدفء الأسبوع المقبل، مبيناً أن هناك مبشرات بتشكيلات سحابية على نفس المناطق التي زارها المنخفض نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح الزعاق أن طول فترة الأيام الباردة ينبئ بأن خروج الشتاء لن يكون تدريجياً، وسيأتي الحر بشكل مفاجئ في غير موعده وغالباً بعد أسبوعين، لكن ذلك لا يعني نهاية الشتاء؛ فالشتاء سيخرج بعد آخر موجاته التي تسمى “بياع الخبل عباته”، والتي ستكون بعد شهر ونصف من الآن.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أننا نعيش اليوم في فترة “عقرب السم” وسميت بذلك لأن بردها يقتل مثل السم ومدتها 13 يوماً، ويعقبها عقرب الدم وبردها يُدمي ولا يقتل، وبعدها عقرب الدسم والتي تتواءم مع فترة الربيع، وفيها تكون البهائم قد حملت الشحم على ظهورها بسبب الرعي في موسم الوسم.