مكافأة 15 ألفاً لمواطن أبلغ عن جريمة تستر تجاري في المدينة

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ 15 ألف ريال، بإبلاغه عن جريمة تستر تجاري لمواطن ووافد أفغاني الجنسية في المدينة المنورة؛ حيث تمثل المكافأة نسبة 30% من مقدار الغرامة المحصلة من المخالفين.
وكان المواطن قد اشتبه في مطبخ مأكولات وقدم بلاغاً لوزارة التجارة، لتباشر البلاغ على الفور وتثبت حالة التستر؛ حيث مكّن المواطن الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص، لتحال القضية للنيابة العامة والتي أحالتها بدورها إلى القضاء.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالمدينة بفرض غرامة على المخالفين قدرها 130 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهما.وفق “أخبار 24”.