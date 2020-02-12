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اخبار رياضية > بعد التعادل مع السد القطري.. إعلامي نصراوي يوجه رسالة لرئيس هيئة الرياضة
12/02/2020   8:23 ص

بعد التعادل مع السد القطري.. إعلامي نصراوي يوجه رسالة لرئيس هيئة الرياضة

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وجّه المتحدث السابق لنادي النصر الإعلامي عبدالله بن زنان رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بضرورة علاج أرضية ملعب الملز بعد انتهاء مباراة النصر مع السد القطري في دوري أبطال آسيا.

ونشر “بن زنان” تصريحاً لمدرب فريق السد، الإسباني تشافي هيرنانديز، انتقد فيه أرضية ملعب الملز، حيث علق عليه بالقول: “نتمنى من الأمير عبدالعزيز الفيصل أن يجد حلاً عاجلاً لهذه المشكلة التي أمست مؤثرة على النصر ولاعبيه ومتكررة في كل موسم”.

يذكر أن مباراة النصر والسد القطري ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات والتي أقيمت في الرياض، انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليحصدا أول نقطة في مشوارهما الآسيوي.وفق “أخبار 24”.

 

بعد التعادل مع السد القطري.. إعلامي نصراوي يوجه رسالة لرئيس هيئة الرياضة

اخبار رياضية
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