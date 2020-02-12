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أخبار محلية > تصل إلى 3 تحت الصفر.. طقس الأربعاء: انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق
12/02/2020   8:22 ص

تصل إلى 3 تحت الصفر.. طقس الأربعاء: انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ونجران.

وشملت التوقعات هبوب رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الرياض والمنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة في توقعها إمكانية أن تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.وفق “أخبار 24”.

وقد تُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ28 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل حائل ورفحاء أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 3 درجات تحت الصفر مئوية.

تصل إلى 3 تحت الصفر.. طقس الأربعاء: انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق

أخبار محلية
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