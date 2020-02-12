دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 16 مشروعاً تعليمياً بمكة المكرمة يستفيد منها نحو 9330 طالبا وطالبة.
واستمع نائب أمير المنطقة إلى شرح عن المباني التي تم ترميمها وتأهيلها، وعلى رأسها مجمع الشرائع 7، حيث تم الانتهاء من مباني مدرستي “اليمانية الابتدائية”و”الأوزاعي الابتدائية”.
كما تم تأهيل مدارس “النهروان المتوسطة التاسعة، أنس بن مالك، أم القرى، حراء، مجمع البحيرات”، والتي يستفيد منها نحو 3810 طلاب وطالبات. وفق “أخبار 24”.
فيما تم إنشاء 6 مبانٍ جديدة للطفولة المبكرة ورياض الأطفال، إلى جانب إعادة تأهيل 84 فصلاً في مبانٍ قائمة يستفيد منها جميعا نحو 2700 طالب وطالبة.
#فيديو
نائب أمير منطقة مكة #بدر_بن_سلطان
يدشن 16 مشروعًا تعليميًا
بـ #العاصمة_المقدسة pic.twitter.com/4Wrxhbhc82
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١١ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.