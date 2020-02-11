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أخبار محلية > بالفيديو.. قائد طائرة الرشّ يكشف تفاصيل الليلة المرعبة التي قضاها بين الجبال
11/02/2020   10:13 م

بالفيديو.. قائد طائرة الرشّ يكشف تفاصيل الليلة المرعبة التي قضاها بين الجبال

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كشف قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب النماص عن اللحظات المرعبة التي قضاها طوال الليلة الماضية في أحد المواقع المنحدرة.

وقال قائد الطائرة -عبر مقطع فيديو نشرته “الوطن”- أثناء تلقيه الرعاية الصحية في مستشفى المجاردة، إن خط سير الطائرة كان باتجاه محافظة السليل، لافتاً إلى أن سبب الهبوط كان عطلا في محرك الطائرة.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة أدى صلاة المغرب والعشاء، كما أنه لم يستطِع النوم من صعوبة الموقف بعد علمه بأن المكان مليء بالحيوانات المفترسة، وقدّم شكره لأمير المنطقة ونائبه على ما بذلاه من جهد للاطمئنان على صحته.

وكانت إمارة منطقة عسير، قد أعلنت صباح اليوم (الثلاثاء) العثور على قائد طائرة رش من طراز “therush S2R-34″، تتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن هبطت اضطراريا في منطقة وعرة غير مأهولة، وألحقت ذلك بإعلان آخر عن تفاصيل عملية الإنقاذ.

 

بالفيديو.. قائد طائرة الرشّ يكشف تفاصيل الليلة المرعبة التي قضاها بين الجبال

أخبار محلية
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