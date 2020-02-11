بالفيديو.. كاتبة صحفية تتحدّث عن تفاصيل العثور على شاب بعد مرور 22 عاماً على اختطافه بالدمام

تحدّثت الكاتبة الصحفية ليلى العوامي في مداخلتها مع قناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العثور على شاب بعد مرور 22 عاماً على اختطافه عقب ولادته بمستشفى النساء والولادة بالدمام.
وأوضحت العوامي أن سيدة دخلت على أم الطفل موسى علي الخنيزي بعد ساعات قليلة من ولادته، متنكرةً في زي ممرضة، حيث قامت باختطافه بعد أن طلبت من الأم دخول دورة المياه للاغتسال.
وأضافت أن الأم أسرعت بتبليغ المستشفى بعملية الاختطاف بعد خروجها من دورة المياه واختفاء السيدة والطفل، ومنذ ذلك الحين يبحث الأهل عن طفلهم المخطوف بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى مطابقة تحاليل الـ DNA الخاصة بالأم مع الشاب المخطوف، وذلك بعد تواصل شرطة تاروت مع الأسرة، والتي تنتظر وصول الأب من سفره لأخذ عينة منه للمطابقة. وفق “أخبار 24”.
وأفادت تقارير صحفية تم نشرها منذ 10 سنوات بعرض الأب مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات جديدة قد تؤدي إلى الوصول إلى ابنه المخطوف، وذلك بعد تداول أخبار عن قيامه بتجهيز أوراق الهوية الخاصة به.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة المنطقة الشرقية أعلنت اليوم – في وقت لاحق بعد تصريحات الكاتبة – عن القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً بعد متابعة أمنية لبلاغات فقْد الأطفال حديثي الولادة، حيث اشتبهت الجهات الأمنية بمواطنة في العقد الخامس بعد تقدمها بطلب لاستخراج هويات وطنية لمواطنَين اثنين ادّعت أنهما لقيطان اعتنت بهما دون الإبلاغ عنهما.
فيديو | تعرف على قصة شاب خطف من مستشفى الولادة بـ #الدمام قبل 22 عاما#الإخبارية pic.twitter.com/GLEpZaCinq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ فبراير ٢٠٢٠