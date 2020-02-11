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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بـ”الصحة” يعلّق على قرار الوزارة بإلغاء خطة نقل 220 ألفاً من منسوبيها إلى شركات حكومية
11/02/2020   10:13 م

بالفيديو.. مسؤول بـ”الصحة” يعلّق على قرار الوزارة بإلغاء خطة نقل 220 ألفاً من منسوبيها إلى شركات حكومية

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علّق وكيل التخطيط والتحول بوزارة الصحة خالد الشيباني، اليوم الثلاثاء، على إلغاء الوزارة خطة نقل وظائف منسوبيها إلى شركات حكومية.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أوضح الشيباني أن الوزارة مستمرة في برنامج التحول وتعمل على تحديث الوظائف والمهارات.

وأضاف الشيباني: “ما تم من إلغاء لهذا التأهيل هو إجراء روتيني لهؤلاء الملمين بأنظمة المشتريات الحكومية، وعادةً ما يتكرر أن يتم إلغاء منافسة وإعادة طرحها حسب الرؤية الفنية للمشرفين على المشروع”.

وتابع: “في هذه الحالة كانت الرؤية تختص بتحسين وتطوير كراسة المواصفات”، مشيراً إلى أن الشركات الست تم إخطارها بالتأهيل ولكن المختصين وصلوا لتصورات مغايرة بعد عدة أسابيع. وفق “أخبار 24”.

كما لفت إلى أن الوزارة مشغولة حالياً في إعداد وتأهيل موظفيها، والذين يشكّلون عدداً كبيراً يحتاج كل إمكانات الوزارة المتاحة.

وكانت “الصحة” قررت إلغاء خطتها لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة.

بالفيديو.. مسؤول بـ”الصحة” يعلّق على قرار الوزارة بإلغاء خطة نقل 220 ألفاً من منسوبيها إلى شركات حكومية

أخبار محلية
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