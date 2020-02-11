شرطة الشرقية: القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية إن الشرطة ألقت القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً.
وأوضح أن المتابعة الأمنية لبلاغات فقْد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط المرأة وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر.
وأضاف أن القبض عليها جاء بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنَين اثنين.
وتابع بأن المواطنة ادعت أن المواطنَين لقيطان عثرت عليهما، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة.وفق “أخبار 24”.
وزاد أن كلا البلاغين سُجّل في أحد المستشفيات بمدينة الدمام، وكان الأول بتاريخ 14 ربيع الثاني 1417هـ والثاني بتاريخ 08 ربيع الثاني 1420هـ.
وأكد المتحدث أن الشرطة أوقفت المواطنة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال القضية.