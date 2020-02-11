بـ57 مرشحاً ومرشحة.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة “غرفة الرياض”

انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الثامنة عشرة، عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار.
ويتنافس في الانتخابات 57 مرشحاً ومرشحة، 42 من فئة التجار و15 من فئة الصناع، حيث بلغ عدد أصوات الناخبين في اليوم الأول نحو 12358 صوتا لعدد 5252 ناخبا، كان نصيب فئة التجار منها (6705) أصوات، و(5653) صوتاً لفئة الصناع.
وبدأ التصويت عن بعد، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المخصص، وينتهي مساء يوم الخميس 13 فبراير، وسيُعلن عن النتائج من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكّلة من وزارة التجارة والاستثمار. وفق “أخبار 24”.
ويحق للناخب والناخبة التصويت لعدد 4 مرشحين بحد أقصى، إذ يمكنه منح صوته لمرشحَين من فئة “الصناع” ومرشحَين من فئة “التجار”، على أن يكون الدخول للموقع بغرض التصويت مرة واحدة فقط.
ويبلغ عدد مشتركي الغرفة الذين يحق لهم التصويت 127832 ناخبا وناخبة، كأكبر رقم يُسجل على مستوى الغرفة التجارية.