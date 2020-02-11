المستشار الطبي للحكومة الصينية يتوقع انتهاء تهديد “كورونا الجديد” خلال شهر

توقع المستشار الطبي للحكومة الصينية وخبير الأوبئة تشونغ نانشان أن ينتهي تهديد فايروس “كورونا الجديد” في شهر مارس القادم.
وقال نانشان – في مقابلة مع رويترز اليوم (الثلاثاء) – إن الفايروس سيبلغ ذروة انتشاره في منتصف فبراير الجاري، ثم ستتباطأ وتيرة انتشاره مع حلول شهر مارس.
وأوضح أن هذه التوقعات مبنية على نموذج رياضي وعلى التحركات الحكومية لمواجهة الفايروس الذي أفاد بأن الحالات الجديدة للإصابة به بدأت في التراجع في بعض المناطق، خصوصاً في إقليمي قوانغدونغ وتشجيانغ. وفق “أخبار 24”.
وأكد نانشان أنه من الضروري إنهاء تجارة الحيوانات البرية، وإنشاء نظام عالمي للمراقبة والتحذير من الأوبئة المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن تشونغ نانشان (83 عاماً) كان له دور كبير في تعديل نظام الاستجابة للحالات الطارئة خلال أزمة فايروس “سارس” قبل نحو 20 عاماً، وتوقع كذلك أن ينتشر فايروس “كورونا الجديد” بشكل كبير ثم تتراجع حدته وتستقرّ معدلات حالات الإصابة.