تعرض مواطن يقود مركبة طالبات للاعتداء صباح اليوم (الثلاثاء) من قِبل شخص مجهول، بعد أن قام الأخير بمطاردة السيارة، وتعريض حياة الطالبات للخطر، وذلك أثناء توجههن إلى الجامعة.
وقالت الطالبة غدي التميمي إنها ومجموعة من زميلاتها أثناء توجههن إلى كلية التصاميم في مدينة بريدة مع سائق الحافلة، وهو شاب سعودي الجنسية، تعرضوا لمطاردة من قِبل شخص مجهول.
وأضافت التميمي أنه وأثناء سيرهن على طريق الملك خالد متجهين إلى حي الفايزية، قاصدين كليتهم اعترض شاب متهور طريقهن، وقام بحدّ السيارة معرضهن للخطر، مبينةً ان قائد الحافلة قام بمراوغة المتهور حتى أوصلهن إلى الكلية بسلام.
وأشارت إلى أنه عندما أوصلهن السائق لوجهتهن، ترجّل الشاب من سيارته متجها إلى قائد السائق، وهددهن حال تدخلن بالأمر، ثم أقدم على ضَرب سائقهن والاعتداء عليه، قبل أن يتمكن الأشخاص الموجودون بالموقع من فض المضاربة.
وبيّنت التميمي أنها وزميلاتها تواصلن مع الجهات الأمنية المعنية، وقدمن بلاغًا عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، وقمن برفع الصور والمقاطع التي توثق الحادثة، كما حررن بلاغًا بمركز الشرطة، مطالبةً بالقبض على الشاب المتهور والأخذ بحق السائق الذي قام بالدفاع عنهن.
وفق “أخبار 24”.