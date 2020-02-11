“الشورى” يطالب بدراسة السماح لأساتذة الجامعات بممارسة الأعمال الحرة

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بدراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم.
وأوضح الشورى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرياض، أن تلك الخطوة تعمل على تعميق خبرات أعضاء هيئة التدريس، وترفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.
وكانت لجنة الشؤون التعليمية في الشورى قد أوضحت أن التوصية حال إقرارها ستساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المميزة منها. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن العمل في المهن الحرة بمجال التخصص ينعكس إيجاباً على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية، مبينةً أن إقرار تلك التوصية سيساهم في الحد من ممارسة هذه المهن من قبل غير المتخصصين وأصحاب الشهادات الوهمية.