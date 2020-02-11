تمكن فريق من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من سحب حوت ضخم نافق طوله نحو 10 أمتار، عُثر عليه على بعد 5 كليومترات جنوب مركز حرس الحدود بالكدوف.
وكان مكتب الوزارة بالقنفذة، وفقا لـ”سبق”، تلقى بلاغاً من قيادة حرس الحدود بالمحافظة، أفاد بوجود مخلوق ضخم نافق في عرض البحر بالقرب من مركز حرس الحدود بالكدوف، ويطفو على بعد 700 متر تقريباً من أقرب يابسة.
وبعد مباشرة الواقعة من قبل فريق مختص من وزارة البيئة، اتضح أن المخلوق النافق حوت من نوع الحيتان البالينية “الحوت الزعنفي” ويعرف أيضاً بـ”حوت الزعنفة الظهرية”، ويوجد في عددٍ من بحار العالم منها البحر الأحمر.
ولأن الحوت النافق ضخم وكان في مرحلة التحلل الكامل، لدرجة ظهور بعض الأجزاء من هيكله العظمي، وكذلك لضحالة المياه في المنطقة التي يوجد فيها؛ كانت مهمة سحبه صعبة على الفرق المختصة، إلا أن الأمواج سهّلت الأمر وتم سحبه ومن ثم دفنه.
وفق “أخبار 24”.