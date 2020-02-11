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أخبار محلية > “الوزراء” يرحب بإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية ويقر برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة
11/02/2020   5:41 م

“الوزراء” يرحب بإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية ويقر برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة

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رحب مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعلان الرياض “عاصمة للمرأة العربية لعام 2020” تحت شعار “المرأة .. وطن وطموح”، مؤكداً أنه يشكل بعداً إقليميا لمشاركة المملكة المجتمع الدولي في هذا المجال وعلى المستويات كافة.

وكان المجلس قد تناول استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية في دورته الـ39، تحت عنوان “تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع”، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية والنهوض بوضع المرأة ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.

من جانب آخر، قرر الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، كما وافق على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يرحب بإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية ويقر برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة

أخبار محلية
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