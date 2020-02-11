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أخبار محلية > 8400 ريال حدًا أدنى لرواتب المواطنين في وظائف الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة و8 آلاف للمهندسين
11/02/2020   5:40 م

8400 ريال حدًا أدنى لرواتب المواطنين في وظائف الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة و8 آلاف للمهندسين

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اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مؤخرًا، دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، متضمناً حداً أدنى لرواتب المواطنين بالوظائف المشمولة بالتوطين بـ8400 ريال لوظائف الإدارات العليا، و3 آلاف ريال للعمالة ذات المهارة المنخفضة.

وحدد الدليل 8 مستويات وظيفية قياسية، وبيّن نسب التوطين فيها والحد الأدنى لراتب كل منها، فقد حدد لموظفي الإدارة العليا 8400 ريال راتبا، مضافا لها 600 ريال عن كل سنة خبرة، و8400 ريال للمهندسين المتخصصين، و7 آلاف للمستوى الإشرافي.

كما حدد مبلغ 5700 ريال لرواتب وظائف المستوى الفني، و4 آلاف ريال لمستوى التشغيل الحرفي، و3 آلاف ريال للعمالة ذات المهارة المنخفضة.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق الدليل يشمل عقود التشغيل والصيانة والنظافة، وعقود الإعاشة، وعقود خدمات النقل بالحافلات، وعقود تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما استثني من تطبيق الدليل عقود الحراسات الأمنية.

8400 ريال حدًا أدنى لرواتب المواطنين في وظائف الإدارة العليا بالتشغيل والصيانة و8 آلاف للمهندسين

أخبار محلية
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