مدرسة بالحدود الشمالية تقرر تحمل تكلفة فارق سعر العصير في المقصف بعد ارتفاعه

قررت مدرسة ابتدائية بالحدود الشمالية تحمُّل تكلفة فارق سعر العصير في المقصف المدرسي من ريالين إلى ريال، وذلك على مدار العام الدراسي.
وأوضحت مدرسة “روضة هباس” الابتدائية أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على تخفيف الأعباء المالية على الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بعد أن قام متعهد المقصف برفع سعر العصير بسبب تطبيق ضريبة العصائر المحلاة.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت مطلع ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم أصدرت قبل بضعة أشهر قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح بيعها في المقاصف المدرسية، وأسعارها شاملة الضريبة، وحظرت على المقاصف تجاوزها أو مخالفتها.