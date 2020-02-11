القبض على عراقي احتال على زوار المسجد النبوي مدعيًا علاج فقد البصر وأمراض مستعصية

أعلنت شرطة المدينة المنورة القبض على زائر يحتال على بعض زوار المسجد النبوي، مدعيًا قدرته على معالجة فقد البصر وأمراض مستعصية أخرى.
وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف، بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وأمراضا مستعصية.
وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.