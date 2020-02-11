بالفيديو.. “المرور” يبدأ رصد مخالفات عدم الالتزام بمسارات الطرق عبر كاميرات ذكية قريباً

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد مخالفي الأنظمة المرورية، بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، وذلك ضمن مساعي المرور للتوسع في استخدام التقنية.
وأكدت الإدارة في مقطع فيديو أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق هو تعدٍ على حقوق الغير في الطريق، وسبب في تعطل حركة السير والحوادث المرورية، فضلاً عن كونه سلوكًا غير حضاري يخالف الأنظمة.
وأبانت أنه للحد من هذا السلوك؛ بدأت الإدارة في استخدام الأجهزة التقنية الذكية المطورة من قِبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، لرصد وضبط هذه المخالفات على كافة الطرق.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تقوم برصد المخالفات بشكل آلي، من خلال تحديد المركبات المخالفة ثم تصويرها، معتمدة بشكل كلي على تقنية الذكاء الاصطناعي.
قريبا:
الإدارة العامة للمرور وضمن التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية (عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق).#المرور_السعودي#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/BI7vyhiBE3
— #المرور_السعودي (@eMoroor) February 11, 2020
وفق “أخبار 24”.