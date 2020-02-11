وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى، بعد العثور على قائد طائرة الرش، التي هبطت اضطراريًا في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب النماص.
وقال الطيار إنه بصحة جيدة مقدمًا الشكر لفرق البحث التي عثرت عليه رغم صعوبة المكان، مضيفًا: “الحمدلله.. أنا سعيد.. جاؤوني يحملون الماء والدواء والطعام”
وكانت إمارة منطقة عسير، قد أعلنت صباح اليوم (الثلاثاء) العثور على قائد طائرة رش من طراز “therush S2R-34″، تتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن هبطت اضطراريا في منطقة وعرة غير مأهولة في أصدار تهامة أمس (الإثنين).
وفق “أخبار 24”.