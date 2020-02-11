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أخبار المناطق > مستشفى بجدة يمنع تكريم المتميزين بـ”الدروع” ويستبدلها بـ”أسهم خيرية”
11/02/2020   1:05 م

مستشفى بجدة يمنع تكريم المتميزين بـ”الدروع” ويستبدلها بـ”أسهم خيرية”

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اختطَّ المشرف العام على مستشفى الملك فهد بجدة، الدكتور محمد باجبير، نهجاً وأسلوباً مختلفاً عن المتبع في تكريم المتميزين في الجهات الحكومية، معلناً منع الاحتفاء بالمتميزين بتسليمهم دروع تكريم.

وقرر الدكتور باجبير، وفقاً لـ”عكاظ”، استبدال تقليد تسليم الدروع للمتميزين عند تكريهم، بأسهم في وقف خيري تُسجل باسم الموظف أو العامل المكرم، وذلك تشجيعاً للأعمال الخيرية.

وقام المستشفى مؤخراً بتكريم عدد من منسوبيه، قدموا أعمالًا متميزة تجاوزوا بها العمل التقليدي، وأثبتوا قدرتهم على الإبداع والتفاني في العمل لخدمة المنشأة.

مستشفى بجدة يمنع تكريم المتميزين بـ”الدروع” ويستبدلها بـ”أسهم خيرية”

أخبار المناطق
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