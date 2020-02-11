جددت وزارة الصحة تطميناتها للجميع، وأكدت أنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس “كورونا الجديد” داخل المملكة، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة المتخذة لمنع انتقال الفيروس إلى المملكة.
كما أكدت الصحة جاهزية مركز القيادة والتحكم التابع لها، وأنه يواصل متابعته لمستجدات فيروس “كورونا الجديد” في الصين، وينسق في هذا الإطار مع جميع الجهات التي لها علاقة بالتعامل مع هذا الحدث العالمي.
وكان مركز القيادة والتحكم بالوزارة قد بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين، باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له.
وقام المركز باتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين؛ بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها، وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.
وفق “أخبار 24”.