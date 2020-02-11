وزارة الصحة تلغي نتيجة التأهيل المسبق لمشروع خطة نقل الوظائف

قررت وزارة الصحة إلغاء خطتها لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة، مبينة أن القرار جاء بهدف إعادة دراسة نطاق عمل المشروع.
وقالت في بيان لها أمس: “تعلن وزارة الصحة، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية، عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع (خطة نقل الوظائف)؛ لإعادة دراسة نطاق العمل للمشروع.”
وأعلن مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع “خطة نقل الوظائف”، الذي سبق وأن أعلنت عنه الصحة في مارس 2019، وطرحته في منافسة عامة للشركات الخاصة، للمشاركة في تنفيذ الخطة التي تشمل نقل 220 ألف موظف من منسوبيها لشركات حكومية. وقق “أخبار 24”.
كما أعلنت لاحقاً اجتياز 6 شركات للمنافسة على تنفيذ “خطة نقل الوظائف”، قبل أن تعلن أمس إلغاء الخطة.