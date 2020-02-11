شهد بعض مناطق المملكة هذه الأيام أجواءً باردة، أدت إلى تشكل الصقيع وتجمد المياه الخارجة من الصنابير والأنابيب، خصوصا في محافظة طريف شمال المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها مواطنون تجمد المياه أثناء خروجها من الصنابير والأنابيب في محافظة طريف، التي سجلت يوم أمس درجة حرارة 4 مئوية تحت الصفر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت في تقريرها اليوم (الثلاثاء) أن تسجل محافظة طريف 5 درجات مئوية تحت الصفر، كما نبهت لتكون الصقيع فجر اليوم في مناطق القصيم والمدينة المنورة، وحائل، ومحافظتي حفر الباطن والخفجي.
وفق “أخبار 24”.