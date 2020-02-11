بادرت مستشفى الملك فهد بالهفوف بتكريم إحدى ممرضاتها، في حضور والدها، وذلك في إطار حرص إدارة المستشفي على تشجيع ودعم الموظفين بوجود أفراد عائلتهم.
وكرمت المستشفي الممرضة ملاك أحمد بحضور والدها، بعدما أوهمها زميلاتها بأنها مطلوبة للتحقيق في شكوي قُدمت ضدها، بينما تفاجأت أثناء دخولها إلى مكتب مدير التمريض بوالدها في استقبالها من أجل تكريمها، حيث قام بتسليمها شهادة التقدير التي منحتها لها المستشفى.
من جانبها، عبرت الممرضة عن شكرها وسعادتها بهذا التكريم، معتبرة إياه حافزًا ودافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
وأشارت إلى أن والدها هو مَن دعمها وحفزها للدخول في مجال التمريض، حيث أراد لها أن تسير على نهج الصحابيات.
يشار إلى أن إدارة مستشفى الملك فهد بالهفوف قامت بتكريم عدد من زميلات ملاك بحضور أفراد من ذويهن، تقديرًا لجهودهن وعرفانًا بعطائهن.
وفق “أخبار 24”.