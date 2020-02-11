أهدى النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز قميص الهلال، لأحد أصدقائه القدامي من نجوم ليفربول السابقين، عقب مباراة الأزرق ضد شهر خودرو الإيراني في افتتاح مباريات الزعيم بمجموعات دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.
وقدم جوميز قميصه للمدافع الفرنسي مامادو ساكو لاعب كريستال بالاس الحالي، وليفربول السابق، المتواجد حاليا في دبي، حيث حرص على دعم نجم الهلال في مباراة اليوم، إذ يرتبطان بصداقة قوية.
وقدم جوميز هداف النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، بداية جيدة رفقة الهلال، فسجل هدفا في الفوز ضد الفريق الإيراني 2-0.
ويحرص جوميز على عادة تبادل القمصان مع ساكو، التي حدثت سابقا عندما كان جوميز لاعبا في سوانزي سيتي، بينما كان ساكو في ليفربول.
على جانب آخر، حظي جوميز بإشادة كبيرة من جماهير الهلال، بعد تداول فيديو له وهو يطالب المشجعين الحاضرين بملعب زعبيل عقب المباراة بدعم ومساندة زميله سيباستيان جيوفينكو، مؤكدين أن بيئة الهلال مختلفة عن البقية سواء مع الأجانب أو المحليين.
وفق “كووورة”.