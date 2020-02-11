ابن منصور منتقدًا جروس وبامعوضة: مستوى الأهلي بـ”البركة والحظ”!

فتح المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، النار على المدير الفني السويسري كريستيان جروس والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة، بعد تعادل الراقي ضد الوحدة الإماراتي.
ولعب النادي الأهلي ضد الوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال الأمير منصور بن مشعل: “لست راضيًا على جروس ولا حتى على أحمد بامعوضة.. هما من يتحملان ما يحصل في الأهلي.. اللاعبون لا ذنب لهم.. مستويات الأهلي الأخيرة بـ(البركة والحظ)”.
وتابع: “أتمنى عودة صالح المحمدي.. حتى جمهور الأهلي يتمنى عودته.. المؤشر والمولد وعدد من اللاعبين لديهم متأخرات مالية، وسيكون لي حديث مع سلمان المؤشر.. وتجديد عقده يعتمد على تحسن مستواه”.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج الديوانية، قبل قليل: “أنا ومؤمنة متفاهمان على كل شيء.. أنا لا أعرف اللف والدوران.. جمهور الأهلي يجب أن يعرف كل شيء في الأهلي.. نعم أنا صدامي لكن مع الحق”. وفق “المواطن”.
وواصل الأمير منصور بن مشعل تصريحاته قائلًا: “أنا أتيت لأخدم الكيان.. أنا الآن في وجه الجمهور وهو من سيقول بأني أنا السبب.. أخذت عهد على نفسي بأن الأهلي أمانة”.
واستكمل تصريحاته قائلًا: “سنتفاهم مع جروس على أشياء كثيرة.. الوضع حساس والتخبص في التشكيلة لم أجد له تفسير.. لو لم يكن لدي مشاكل لكنت متصدر الدوري.. لا أعلم كم الشرط الجزائي لجروس، السؤال لمن جلبه وطموحنا أكبر منه”.
واختتم الأمير منصور بن مشعل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “والله العظيم بأني (محارب).. حسبي الله ونعم الوكيل على من عبث في الفريق”
الأمير #منصور_بن_مشعل – مشرف فريق #الأهلي لـ”الديوانية”:
لست راضي على “جروس” ولا حتى على “أحمد بامعوضة” .. هما من يتحملا ما يحصل في الأهلي.. اللاعبين لا ذنب لهم.. مستويات الأهلي الأخيرة بـ”البركة والحظ”. pic.twitter.com/oOvK3Ub5XS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 10, 2020