الجابر يوجه رسالة لجماهير الهلال عقب الفوز الآسيوي

أكد نجم نادي الهلال السابق، سامي الجابر، أن الهلال حقق فوزا سهلا على شهر خودرو الإيراني، بنتيجة 2-صفر، في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية الإثنين في دبي.
وقال الجابر لجماهير الهلال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مشوار الثامنة بدأ بفوز سهل.. الزعيم كان مرشح لتسجيل فوز كبير عطفاً على الفارق الفني.. الف مبروووك”.
هذا وجاءت ثنائية الهلال عن طريق أندري كاريو (45) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (69)، ما أتاح لفريق الهلال تصدر مجموعته بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكستاني الفائز في وقت سابق على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1.وفق “أخبار 24”.