شاهد..لقطة حزينة لجماهير الاتحاد عقب الخسارة أمام ضمك

سيطر الحزن على جماهير نادي الاتحاد خلال المباراة ضد ضمك اليوم، بعد تأخر الفريق بثنائية دون رد حتى الدقيقة 65.
والتقطت عدسة الكاميرا جماهير نادي الاتحاد وتبدو عليهم علامات الحسرة والحزن في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية؛ لعدم ظهور العميد بالمستوى المتوقع خلال مباراته ضد ضمك اليوم.
عقب تمكن نادي ضمك من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الـ 18 من مسابقة دوري كـأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “المرصد”.
وتجمد رصيد العميد عند النقطة 19 ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم، فيما رفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ14.
حسرة وحزن في مدرجات الشرائع.. بعد 65 دقيقة من مباراة #الاتحاد و #ضمك.#الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/MVVVh9Tbuq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 10, 2020