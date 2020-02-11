بيان من النيابة العامة بشأن شاب ظهر في فيديو يستعرض بالأسلحة على “مرسيدس” وبجواره أسد

أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاستعراض بإطلاق النار داخل سور منزل.
وأوضحت أن الجهات الأمنية أطاحت بالمتهم بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وباشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ووجّهت بإيقاف المذكور على ذمة القضية.
وشددت النيابة العامة على أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وسلامته، مؤكدة أن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وستطبَّق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
وكان الشاب ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من سـلاح رشاش، وهو يجلس على سيارة مرسيدس، وبجواره أسد، ويستعرض بمجموعة من الأسلحة كانت داخل السيارة.