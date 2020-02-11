عثر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أمس (الإثنين) على مواطنين فقدا في صحراء الربع الخالي، ونقلا إلى أحد المراكز الطبية للاطمئنان على سلامتهما.
وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالشرقية الرائد عمر الأكلبي، أن مركز تنسيق البحث تلقى بلاغاً من قطاع البطحاء قدمه مواطن أفاد خلاله باختفاء والده وعمه في صحراء الربع الخالي، مبيناً أنهما يعانيان من مشاكل صحية.
وأفاد مقدم البلاغ بأن الاتصال انقطع بوالده وعمه أول أمس (الأحد)؛ إثر تعطل مركبتهما بعمق 20 كيلومتراً غرب الصحراء، وتم توجيه 3 دوريات ترافقها سيارة إسعاف؛ للبحث عنهما بعد تحديد موقعهما وفقاً للبلاغ.
وأشار الرائد الأكلبي إلى أن المفقود الأول عثر عليه عند المركبة، فيما عثر على الثاني على بعد 12 كيلومتراً وكانا بصحة جيدة، وقام رجال الدوريات بإخراج المركبة العالقة ونقل الرجلين إلى المركز الطبي.
وفق “أخبار 24”.