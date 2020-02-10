بأسعار تبدأ من 369 ألف ريال.. إطلاق بيع المرحلة الأولى من مشروع “أشدان” السكني

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق بيع المرحلة الأولى من مشروع “أشدان” السكني الجديد ، الذي يتميز بخطط سداد مرنة وأسعار تنافسية تبدأ من 369 ألف ريـال.
ويبدأ بيع المرحلة الأولى من 13 حتى 19 من شهر فبراير 2020م، بمركز المبيعات التابع للمدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بجدة.
ويمتد مشروع “أشدان” على مساحة تقارب 143 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1600 شقة سكنية بمساحات واسعة تتراوح بين 66 و128 متراً مربعاً، حيث روعي عند تصميم المشروع أن يكون متماشياً مع الأفكار المعمارية الحديثة.
أوضح رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أنس بن طارق نجمي، أن المدينة تشهد مؤخراً إقبالاً واسعاً على مختلف منتجاتها السكنية التي تناسب جميع مستويات الدخل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف نجمي أن المشروع يهدف إلى تحقيق متطلبات مختلف الشرائح المتطلعين لامتلاك مساكن توفر حياة عصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مشيراً إلى أنه يُعد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية.
يُذكر أنه جرى تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي جميع متطلبات الحياة العائلية للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة، والمدعومة بباقةٍ واسعةٍ من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية عالمية المعايير.