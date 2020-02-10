بالفيديو.. لماذا لم تُلغَ رسوم المرافقين؟.. مسؤول في “المالية” يوضح

كشف رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عبد العزيز الفريح، عن سبب فرض الرسوم المفروضة على مرافقي الوافدين وعدم صدور قرار بإلغائها.
وأجاب الفريح -خلال حديثه لبرنامج “بودكاست سقراط”- عن سؤال: “لماذا لم تُلغَ رسوم المرافقين مع أن الوافدين يصرفون المال في البلد وعندما فُرضت الرسوم رحّلوا مرافقيهم وصاروا يحوّلون الأموال إلى الخارج؟”.
وقال الفريح إن هذا السؤال يعبّر عن وجهة نظر يقدّرها، مشيراً إلى أن فرض الرسوم كان ضمن منظومة معينة تهدف إلى معالجة وجود أبناء الوافدين. وفق”أخبار 24″.
وأضاف أن للرسوم مستهدفات أخرى، منها محاولة تقليل أعداد الوافدين الذين لا حاجة لوجودهم، وإعطاء مجال للشباب السعودي للحصول على الفرص الوظيفية.
لماذا تم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية؟
للاستماع للحلقة كاملة مع معالي أ. عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في @MOFKSA
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— بودكاست سقراط (@Socrates_Pod) ١٠فبراير ٢٠٢٠