ضمن مقترحات ماذا تفعل إن كنت وزيراً؟.. “التجارة” تفعّل مقترحاً قدّمه مواطن بشأن تقييم أداء المراقبين ومنع تسلّطهم

بدأت وزارة التجارة والاستثمار -اليوم (الإثنين)- في تفعيل مقترح قدّمه مواطن بشأن تقييم أداء مراقبي المنشآت التجارية.
وأعلنت الوزارة -في ردّ على اقتراح المواطن- أنها باشرت إرسال رسائل نصية لملّاك المنشآت التجارية بعد زيارة المراقبين لهم؛ لتقييم الأداء الرقابي وخدمة المتعاملين.
وكان المواطن فاضل الرمضان قد اقترح تقييم المراقبين لإيقاف ما وصفه بـ”تسلط” بعضهم على أصحاب المحلات، ما يسبب ترك الشباب للنشاط التجاري.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن الوزارة أنهت تحليل مقترحات المواطنين، وبدأت في تنفيذها لتحسين البيئة التجارية وحماية مصالح المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وكان القصبي قد نشر نهاية ديسمبر 2019 تغريدة سأل فيها متابعيه عن القرارات التي سيتخذونها في عام 2020 لو كانوا مكانه، وانهالت عليه مقترحات المتابعين، التي تنوعت بحسب القضايا التي تهمهم.