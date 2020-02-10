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أخبار محلية > تسجيل حالة إصابة بــ”كورونا القديم” في الشرقية
10/02/2020   9:29 م

تسجيل حالة إصابة بــ”كورونا القديم” في الشرقية

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا القديم متلازمة الشرق الأوسط، لمواطن في محافظة النعيرية.

وأوضحت في بيان لها اليوم الإثنين أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية مع الحالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لم تسجل أي حالة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا الجديد داخل المملكة، مشددة على أن الجهات الصحية المختصة في المطارات والمنافذ تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.

تسجيل حالة إصابة بــ”كورونا القديم” في الشرقية

أخبار محلية
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