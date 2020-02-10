سلّم برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي، وذلك تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
وأوضح البرنامج أن التسليم شمل 1032 أرضا في منطقة القصيم، و882 أرضا في منطقة الرياض، و831 أرضا في منطقة الباحة، إضافة إلى 597 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و542 أرضا في المنطقة الشرقية، و456 في منطقة عسير.
كما تم تسليم 187 أرضاً في منطقة الجوف، و158 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 126 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و83 في جازان، و47 في منطقة تبوك، كما سلّم البرنامج 32 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و30 أرضاً في منطقة نجران.
ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450م2 و527م2 للقطعة الواحدة.
وفق “أخبار 24”.