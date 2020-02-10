نشرت الهيئة العامة للطيران المدني مقطع فيديو يحتوي على تصميم لما سيكون عليه مطار الملك سعود بالباحة، بعد استكمال الترتيبات النهائية الجارية لتحويله إلى مطار دولي.
ويظهر المقطع مشروع المطار وطرقه الداخلية ومواقف السيارات، والساحات الداخلية ومدرجات الطيران، وصالة الرحلات الداخلية وسعتها وسبل الراحة والتسهيل على المسافرين التي تحويها، والسلالم المتحركة وجسور الركاب الموصلة بين أجزاء الصالة.
كما تضمّن المقطع تصميما لصالة رحلات المغادرة الخارجية، وبوابات المغادرة، وبوابات الباصات، وصالة القدوم وموقع تسلم الأمتعة، والحواجز الأمنية.
وكانت إمارة منطقة الباحة أعلنت أن أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز سيعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، من أجل استكمال الترتيبات النهائية لتحويل مطار الملك سعود بالباحة إلى مطار دولي.
📹| كيف يبدو مطار #الباحة الجديد ؟ pic.twitter.com/99cCS3UFUL
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ١٠فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.