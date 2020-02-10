كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت نحو 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشيرة عام 2018.
وأكدت المصادر وفقًا لـ”الاقتصادية” أن جملة تأشيرات العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشيرة، بنسبة 38.4 في المائة من إجمالي عدد التأشيرات.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعّلت خدمة “معروفة” في وقت سابق، وتستهدف تعميم الخدمة على عدد من الدول المصرح باستقدام العمالة المنزلية منها، بعد أن استطاعت الخدمة تخفيض أسعار الاستقدام من دولة الفلبين.