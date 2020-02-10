أكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية، ‏محمد الصفيان، أن حادِثة هجوم “اللبؤة” على ‏مدربها، أثناء الفعالية التي أُقيمت في الخيمة التسويقية بمحافظة ‏الخفجي تقع تحت مسؤولية منفّذ الفعالية‎.‎

وأوضح وفقًا لـ”سبق” أن ما حدث من مهاجمة “اللبؤة” لأحد ‏الأشخاص، كان في وقت إزالة الحيوانات، عقب انتهاء الفعالية، إذ ‏قامت “اللبؤة” بمهاجمة المدرب الشخصي لها داخل القفص‎.‎

وأشارت الأمانة إلى أن حالة المدرب الصحية مستقرة، وأن ‏الخدوش سطحية، واستمر تحت الملاحظة في المستشفى لمدة ‏‏24 ساعة.

كان مدرّب الأسود بمحافظة الخفجي غازي العمودي، قد تعرض للإصابة بجروح ‏متوسطة في جسمه ورأسه إثر مهاجمته من قِبل لبؤة بعد إخراجها للاستعراض‎، حيث صرح في وقت سابق بأن الموقف كان على سبيل اللعب والمزاح‎.‎