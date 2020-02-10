أكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، أن حادِثة هجوم “اللبؤة” على مدربها، أثناء الفعالية التي أُقيمت في الخيمة التسويقية بمحافظة الخفجي تقع تحت مسؤولية منفّذ الفعالية.
وأوضح وفقًا لـ”سبق” أن ما حدث من مهاجمة “اللبؤة” لأحد الأشخاص، كان في وقت إزالة الحيوانات، عقب انتهاء الفعالية، إذ قامت “اللبؤة” بمهاجمة المدرب الشخصي لها داخل القفص.
وأشارت الأمانة إلى أن حالة المدرب الصحية مستقرة، وأن الخدوش سطحية، واستمر تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة.
كان مدرّب الأسود بمحافظة الخفجي غازي العمودي، قد تعرض للإصابة بجروح متوسطة في جسمه ورأسه إثر مهاجمته من قِبل لبؤة بعد إخراجها للاستعراض، حيث صرح في وقت سابق بأن الموقف كان على سبيل اللعب والمزاح.